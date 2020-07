Sokak hayvanlarının gönüllü bakıcıları Hatay’da bir grup hayvansever, yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini her gün kendi imkanlarıyla besleyip, tedavilerini yaptırıyor Öğretmen Meltem Arslan: "Biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek haldeyiz ama onlar bizlere muhtaçlar, elimizden geldiğince yardım edelim"

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir grup hayvansever, yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini her gün besliyor.

Her meslekten bir araya gelen grup, ilçe genelinde yıllardır kendi imkanlarıyla sokakta yaralı, aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının hem tedavisini yaptırıyor hem de besliyorlar. Öğretmen Meltem Arslan, her gün düzenli bir şekilde sokak hayvanlarını beslediklerini belirterek, "Aralarında engelli veya uyuz hayvanlarımız da mevcut oluyor ve bunların ihtiyaçlarını da Samandağ Hayvanseverler Grubu olarak kendi harçlıklarımızdan karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden bir grubumuz var ve sürekli iletişim halindeyiz. Her birimizin mesleği burada farklı, öğretmenden müzisyene ve esnafımıza kadar işinden gücünden arta kalan zamanlarında mutlaka sokak hayvanlarına gönülden destek veriyoruz" dedi.

"Hayvanlara şiddet uygulamayın" çağrısında bulunan Arslan, "Yiyeceklerimizi çöpe atmayalım, hayvanlarımızla paylaşalım ve bir kap bile olsa su bırakalım. Onlar da bir can, bunu unutmayalım. Bizlere hiçbir zararı olmaz, biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek şekildeyiz ama onlar bizler gibi değil ve bizlere muhtaçlar, elimizden geldiğince yardım edelim" diye konuştu.

Berber İbrahim Akdağ ise, "Tek isteğim sokak hayvanlarına yardım etmemize izin versinler. Onların kalacak yerleri, ailesi yok , biz karınlarını doyurmak için her gün çıkıyoruz ve çıkamadığımız günler aç kalıyorlar. Bize yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz" şeklinde konuştu.

