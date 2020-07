İskenderun'da okçular nefes kesti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’ etkinlikleri kapsamında tarihi 5 Temmuz İskenderun Stadyumunda atlı okçuların gösterisi nefesleri kesti.

İskenderun Belediyesi, Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü okçuluk yarışmalarında okçular yeteneklerini sergiledi.

İskenderun Gençlik ve Spor ilçe müdürü Ferit Ali Gündel, festival etkinlikleri kapsamında 5 Temmuz Stadyumu içerisinde okçuluk yarışmaları düzenlendiklerini, bireysel okçuluk yarışmalarında derece girenlere çeyrek altın verdiklerini söyledi.

Yarışmada ok atan İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, "İlçemizde okçuluk sporunun yaygınlaşması beni mutlu etmiştir. Okçuluk sporunu gerçekten çok beğendim. İlçe gençlik ve spor müdürlünün kurslarına bende katılmaya çalışacağım. Gerçekten güzel bir yarışma ve gösteri izledik. Tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.

Yarışmaların finalinde ise atlı okçuluk gösterileri nefesleri kesti. At üzerinde ok atarak hedef vurma, kılıçla karpuz kesme gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel ve protokol tarafından takdim edildi.

