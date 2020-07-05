Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

<br>Kasım NARCI/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)HATAY´ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.<br>Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi´ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter ve 4 arazöz de katıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Kasım NARCI<br>2020-07-05 19:12:11<br>
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