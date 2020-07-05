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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

DHA

Kasım NARCI/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)HATAY´ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi´ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter ve 4 arazöz de katıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik...

Çiftlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

<br>Kasım NARCI/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)HATAY´ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.<br>Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi´ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter ve 4 arazöz de katıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Kasım NARCI<br>2020-07-05 19:12:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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