Hatay’da çiftlik yangını

Hatay’da çiftlikte çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülebildi.

Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çiftlik içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 helikopter ve arazöz ekiplere destek verdi. Havadan ve karadan müdahale edin yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Yangın çiftlik kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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