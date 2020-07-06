Reyhanlı'da uyuşturucu hap operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 94 adet uyuşturucu Captogon hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahallede ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin durumundan şüphelendiği E.O'nun

yapılan üst aramasında şahsın cebindeki poşette 94 adet uyuşturucu hap bulundu.

Üzerinde uyuşturucu hap çıkan E.Ö’nün kimlik sorgulamasında ayrıca 4 farklı hırsızlık kaydı bulunduğu anlaşıldı.

E.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.