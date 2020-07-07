Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kemal D'nin kullandığı 38 ZR 802 plakalı hurda yüklü tır, Erzin ilçesi mevkisinde viraja girdiği sırada sağ ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada tır şoförü hafif yararlanırken tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.
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