Yayman: "Hatay’ı kültür turizminin başkenti yapacağız”

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ı kültür turizminin başkenti yapacaklarını söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından şehre kazandırılan Hatay Şehir Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Antik zamanlardan başlayıp Roma dönemini de kapsayan buluntuların Hatay’ın tarihi zenginliğini tartışılmaz bir noktaya taşıdığına dikkat çeken Yayman, “1932 yılından bu yana özellikle Antakya, Harbiye, Narlıca, Güzelburç, Samandağ ve çevresindeki kazılarda çok önemli koleksiyon mozaikler bulundu. Şehrimizde bulunan eserler bugün dünyanın yaklaşık 20 müzesinde yer alıyor” dedi.

Hatay’daki eski Arkeoloji Müzesi binasının, kıymetli eserlerin yeteri kadar sunulamaması nedeniyle çok büyük mali kaynak kullanılarak yeni müze yapıldığını hatırlatan Yayman, “Eserler yeni binaya taşındı ve biz eski binayı, restore ederek Şehir Müzesi olarak halkımızın hizmete sunacağız” diye konuştu.



“Şehir müzesi iç düzenlemesi tamamlandı”

Antakya’daki eski müzenin Şehir Müzesine dönüştürülmesi için, hazırlanan teşhir tanzim, rölöve ve restorasyon projelerinin, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını anlatan Yayman, “Bakanlığımız yaklaşık 10 milyon liralık bir bütçe ayırarak, Hatay Şehir Müzesi’nin restorasyonun tamamlanmasını sağladı. Ülkemizin en güzel şehir müzelerinden birini Hatay’a kazandırmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yayman, müzenin açılışının kısa bir süre sonra törenle gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı döneminde çalışmayı başlattıklarını dile getiren Yayman, yeni Şehir Müzesi’nde büyük bir sergi salonu, Hatay’ı kültürel yönü ile anlatan bir bölüm ve farklı dinlere inanan insanların Hatay’daki bir arada yaşama kültürünü anlatan bölümlerin bulunduğunu söyledi.

Hatay Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör’de yaptığı açıklamada, “Müzemizde, Hatay’da ticaret, üretim, gündelik hayat, giyim kültürü, Hatay evi, avlu hane kültürü gibi konularda iç düzenlemeler yapıldı. Ayrıca ünlü yemeklerimizle ilgili çok geniş bilgilerin yer aldığı bölümler de var. Şehir Müzesi Hatay için olmazsa olmazlarımızdandı, çok emek verdik ama büyük bir ihtiyaç olan müzemiz Hatay’ımıza çok yakışacağını biliyoruz herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

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