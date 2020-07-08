Otomobilden uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde durdurulan otomobilden uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, emniyet müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde şüphelendikleri ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Araçtaki 4 kişinin birçok suçtan kaydının bulunduğunun belirlenmesi üzerine polis, otomobil içerisinde arama yaptı.

Aramada vites kolunun altında 6 adet kağıda sarılı, 1 adet poşete sarılı vaziyette uyuşturucu toz esrar ile 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki M.G., Ö.Y., M.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Otomobil sürücüsü Y.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

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