Naylon branda altında uyuşturucu yetiştirdi: 1 gözaltı

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle kullanımını önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Ocaklı Mahallesi'nde tespit ettikleri M.B. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada, evin bahçesindeki yapının içerisinde naylon brandalar altına gizlenmiş siyah poşetler içerisine ekili vaziyette boyları 80120 cm arasında değişen 23 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi M.B. çevrede yapılan araştırma sonucu polis tarafından yakalandı.

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