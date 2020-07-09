Hatay’da 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalaz Mahallesi kırsalında devriye faaliyeti yürüttükleri esnada 34 VP 4933 plakalı şüpheli bir araçta arama yaptı. Aramada çuvallar içerisinde 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen sigaralara el konuldu.

Olayla ilgili B.K ve A.A gözaltına alındı.

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