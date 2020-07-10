Hatay'da kaçak sigara operasyonu

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada, Kurtuluş Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

B.K. adlı şahsı gözaltına aldı.

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