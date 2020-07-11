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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki motosikletin önüne halı düştü: 2 yaralı

İHA

Hatay'da cadde üzerinde seyir eden motosikletin önüne bir evin balkonundan halı düştü, motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Seyir halindeki motosikletin önüne halı düştü: 2 yaralı

Hatay’da cadde üzerinde seyir eden motosikletin önüne bir evin balkonundan halı düştü, motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
Hatay'da Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde seyir eden motosikletin önüne çevredeki Düzdiker Apartmanının balkonundan halı düştü. Motosiklet sürücüsü Cenk Mıdık bir anda dengesini kaybederek, motosiklette beraber olduğu arkadaşı Mehmet Mahlioğlu ile yola savruldu.
Binanın 4. katından düştüğü belirlenen halı, Mıdık ve Mahlioğlu’nun yaralanmasına neden oldu.
Bu anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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