Hatay´da coşkulu şampiyonluk kutlaması

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Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) TFF 1´inci Lig´in 33´üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor´u 2-1 yenerek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Hatayspor´un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

53 yıllık özlemin ardından Süper Lig´e çıkma başarısı gösteren Hatayspor´un Adanaspor´u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı´nı doldurmaya başlayan Hataylılar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bir yandan tezahüratlarda bulunup bir yandan şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar meşaleler ve konvoylarla Hatay sokaklarını inletti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hatay'daki şampiyonluk kutlamaları DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-07-12 21:46:33



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