Hatay´da coşkulu şampiyonluk kutlaması

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) TFF 1´inci Lig´in 33´üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor´u 2-1 yenerek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Hatayspor´un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
53 yıllık özlemin ardından Süper Lig´e çıkma başarısı gösteren Hatayspor´un Adanaspor´u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı´nı doldurmaya başlayan Hataylılar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bir yandan tezahüratlarda bulunup bir yandan şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar meşaleler ve konvoylarla Hatay sokaklarını inletti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hatay'daki şampiyonluk kutlamaları DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-07-12 21:46:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.