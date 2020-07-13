Hatayspor takımına konvoylu karşılama Taraftarlar takımlarını sevgi gösterileri ve meşaleler yakarak karşıladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor takımına konvoylu karşılama Taraftarlar takımlarını sevgi gösterileri ve meşaleler yakarak karşıladı

İHA

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, 10 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u deplasmanda 21 mağlup ederek ve bitime 1 hafta kala ligi lider tamamlamayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen ilk takım Hatayspor bu sonuçla, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Hatayspor takımı deplasman dönüşü taraftarlar takımlarımlarını "şampiyon Hatayspor" sloganları ile coşku ile karşılayarak büyük sevinç yaşadılar.

Hatayspor takımına konvoylu karşılama Taraftarlar takımlarını sevgi gösterileri ve meşaleler yakarak karşıladı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, 10 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u deplasmanda 21 mağlup ederek ve bitime 1 hafta kala ligi lider tamamlamayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen ilk takım Hatayspor bu sonuçla, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Hatayspor takımı deplasman dönüşü taraftarlar takımlarımlarını “şampiyon Hatayspor” sloganları ile coşku ile karşılayarak büyük sevinç yaşadılar.
Maç sonrası Adana’dan Hatay’a karayolu ile dönen Hatayspor il sınırı olan Erzin ilçe girişinde uzun araç konvoyu eşliğinde karşılandı.
Hatayspor takımı teknik heyet ve futbolcuları bitime 1 hafta kala ligi lider tamamlamayı garantileyerek Süper Lig’e çıkma başarılarını Erzin ilçesinden başlayıp, Dörtyol, İskenderun, Belen ilçelerini ziyaret ederek taraftarları kutladı. Ardından Antakya ilçesine geçtiler.
Oynanan karşılaşmayı izleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş maç sonu teknik heyet ve futbolcular ile birlikte otobüse binerek elde edilen başarıyı taraftar ile kutladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay´da coşkulu şampiyonluk kutlaması
YEREL HABERLER Hatay´da coşkulu şampiyonluk kutlaması
Hatay’da Süper Lig sevinci
YEREL HABERLER Hatay’da Süper Lig sevinci
Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinci (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinci (EK ...
Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinci (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinci ...
Hatayspor Süper Lig'de
YEREL HABERLER Hatayspor Süper Lig'de
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol ...
Hatay’da stratejik noktadaki karakol törenle açıldı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Terör örgütü, göçmen kaçakçıları, çatışma bölgesine geçmek isteyen, uyuşturucu satıcıları ve ülkemize sızmak isteyen olsun hepsinin kullanmak isteyebileceği bir güzergaha aman dikkat diyorum"
YEREL HABERLER Hatay’da stratejik noktadaki karakol törenle ...
Hatay’da Samandağ-Arsuz yolu açıldı Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasındaki ulaşımı 2.5 saatten 40 dakikaya düşüren 26 kilometrelik yolun açılışı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla yapıldı Bakan Yardımcısı Çataklı: "PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ’ların devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor"
YEREL HABERLER Hatay’da Samandağ-Arsuz yolu açıldı Samandağ ve Arsuz ...
Musluktan yılan çıktı Tesisatçı ve evde bulunanlar gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Musluktan yılan çıktı Tesisatçı ve evde bulunanlar ...
Şehit Gülşah komiserin annesi: “Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz" 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in annesi Emine Güler kızının mezarını ziyaret etti Anne Güler: "Gülşah’ım bize çok güzel bir miras bıraktı, biz onunla gurur duyuyoruz"
YEREL HABERLER Şehit Gülşah komiserin annesi: “Evlatsız olunur ama ...
Tüberküloz hastasının harabe evde yaşam mücadelesi Hatay'da harabeye dönen tek odalı evde yaşayan Temel Ünal kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor Ünal: "Tek isteğim içerisinde insanca yaşayabileceğim tek odalı da olsa bir evim olsun istiyorum"
YEREL HABERLER Tüberküloz hastasının harabe evde yaşam ...
Seyir halindeki motosikletin önüne halı düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosikletin önüne halı düştü: 2 ...
Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 ...
Samandağ-Arsuz yolu açılıyor 26 kilometrelik yol, iki ilçe arasındaki ulaşımı 2.5 saatten, 40 dakikaya düşürecek Yolda gidiş geliş toplam 52 kilometrelik bisiklet yolu da bulunuyor
YEREL HABERLER Samandağ-Arsuz yolu açılıyor 26 kilometrelik yol, iki ...
Hatayspor, Süper Lig bileti için Adanaspor deplasmanında
YEREL HABERLER Hatayspor, Süper Lig bileti için Adanaspor ...
Yavru keçi ailenin üyesi oldu Hataylı Tecimen ailesi, oğlağa evlatları gibi bakıyor, aynı evi paylaşıyor, birlikte uyuyup, ev gezmelerine gidiyor
YEREL HABERLER Yavru keçi ailenin üyesi oldu Hataylı Tecimen ailesi, ...
Lider Hatayspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Lider Hatayspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını ...
Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı
YEREL HABERLER Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X