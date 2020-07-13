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3 kentte üst lig coşkusu

DHA

3 kentte üst lig coşkusu


Hatay'da 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevinci
Süper Lig'e bir adım daha yaklaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da taraftarlardan meşaleli kutlama
Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandıİSTANBUL, (DHA) Koronavirüs salgını nedeniyle ara verildikten sonra yeniden başlayan futbol sezonunda sona yaklaşılırken, TFF 1'inci Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 53 yılın ardından Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile geçen yıl düştüğü lige dönüşüne bir adım kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, taraftarlarına büyük coşku yaşattı. Eski günlerine dönüş sinyalleri veren Kocaelispor'un TFF 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkması da kentte sevinç gösterileriyle kutlandı.
HATAY'DA 53 YIL SONRA GELEN SÜPER LİG SEVİNCİ
Hüseyin BOZOK Halil İbrahim KARAÇAY / HATAY, (DHA) TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 yenerek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Hatayspor'un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
53 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Hatayspor'un Adanaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nı doldurmaya başlayan Hataylılar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bir yandan tezahüratlarda bulunup bir yandan şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar meşaleler ve konvoylarla Hatay sokaklarını inletti.
ŞAMPİYON HATAYSPOR, COŞKUYLA KARŞILANDI
TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor deplasmanından 3 puan ile ayrılan Hatayspor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hatayspor kafilesini taşıyan otobüs gece saatlerinde kente giriş yaparken, kalabalık taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Elde ettiği şampiyonluk ile 53 yıllık Süper Lig hasretine son veren Hatayspor, kentte büyük coşku ile karşılandı. Şampiyonluğu kutlayan taraftarlar takım otobüsüne alkışlarla eşlik ederek şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Hatay'ın Erzin ilçesinden Antakya'ya kadar gelen Hatayspor futbolcuları ve yönetimi taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Kente giriş sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, taraftarları selamladı. Başkan Savaş'a CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Mehmet Güzelmansur eşlik etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hatay'daki şampiyonluk kutlamaları
Takım otobüsünün kente girişinden genel ve detay görüntüler
Taraftarların takımı karşılaması
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın taraftarları selamlaması
Futbolcuların taraftarla ile buluşmasından genel ve detay görüntüler
SÜPER LİG'E BİR ADIM DAHA YAKLAŞAN BB ERZURUMSPOR'DA TARAFTARLARDAN MEŞALELİ KUTLAMA
Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) Altay deplasmanından 1-0 galip gelerek Süper Lig yolunda önemli bir adım atan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarları büyük sevinç yaşadı. Erzurum'da cadde ve sokaklara dökülen taraftarlar, galibiyeti kutladı ve 'Efsane geri dönüyor' tezahüratı attı.
TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Altay deplasmanına giden BB Erzurumspor, zorlu 90 dakikayı Ömer Şişmanoğlu'nun 68'inci dakikada attığı gole 1-0 galip bitirerek Süper Lig yolunda önemli bir engeli aştı. Lig ikincisi olarak gittiği İzmir'de aldığı galibiyetle koltuğunu koruyarak Süper Lig hedefine bir adım kalan BB Erzurumspor taraftarı maçın bitiş düdüğüyle cadde ve sokakları doldurdu. BB Erzurumspor yazısının bulunduğu Havuzbaşı Kent Meydanı'na akın eden taraftarlar havai fişek ve meşalelerle galibiyeti kutladı. Mavi beyazlılar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Caddesi'nde saatlerde konvoy halinde tur attı. Şampiyonluk şarkılarıyla kent merkezinde galibiyeti kutlayan taraftarlar maske ve sosyal mesafeyi unuttu. Mavi beyazlılar, galibiyet sevincini akşamın ilerleyen saatlerine kadar kutladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların araçlarla konvoy yapması
Taraftarların kent meydanına yürümesi
Taraftarların şampiyonluk şarkıları söylemesi
Taraftarların meydanda coşkusu
Meşaleli kutlama
Cumhuriyet Caddesi'nde araç konvoyu ve taraftarlar
Araç konvoyundan genel ve detaylar
KOCAELİSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU DENİZDE VE KENTTE COŞKUYLA KUTLANDI
Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİSPOR'un 3'üncü Lig'de şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselmesi, coşkuyla kutlandı. Denizde ve kentte meşaleler yakan taraflarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, geç saatlere kadar şampiyonluk turu attı.
Kocaelispor, TFF 3'üncü Lig şampiyonu olarak 2'nci Lig'e çıktı. Bugün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Süper Lig şampiyonlarına yakışacak bir kutlama programı düzenlendi. Yapılan programda oyuncular, teknik heyet ve seçilen tribün liderlerinin katıldığı bir vapur gezisiyle başlayan programda, İzmit Marina İskelesi'nden açılan Kocaelispor arması ve renkleri ile giydirilmiş vapur, Derince, Değirmendere ve Gölcük iskelelerine yaklaşarak buradaki taraftarları selamladı. Daha sonra İzmit Marina İskelesi'ne dönen vapuru taraftarlar ellerinde yeşil meşaleler ile karşıladı.
İskelede düzenlenen törende oyuncular ve teknik heyet şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa töreninin ardından takım otobüsüyle yola çıkan oyuncular, kendilerine eşlik eden onlarca araç konvoyu ile Yürüyüş Yolu, Mehmet Ali Paşa ve Yahya Kaptan mahallelerini dolaşarak halkı selamladı. Şehir turunun ardından şampiyonluk kutlamaları sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı kupa töreninde sosyal mesafe kuralına ise uyulmadığı görüldü.
Takım kaptanı Burak Süleyman çok mutlu olduklarını belirterek, "Kocaelispor çok uzun senelerdir bu anı bekliyor. Keyfini çıkarıyoruz şu anda. Kocaelispor kesinlikle çok daha büyük başarıları hak ediyor. Çünkü Türkiye'nin en önemli, en önde gelen camialarından biri Kocaelispor. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Kocaelispor'un hak ettiği yer Süper Lig. Oraya yürüyüşü kesinlikle devam edecek." dedi.
Takım içerisindeki arkadaşlıklarını sahaya yansıttıklarını söyleyen Taha Batuhan Yayıkçı, "Bütün takım arkadaşlarımı buradan teker teker tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını açıklayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Kocaelispor sezona şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Bizler 9. haftada göreve geldik. Kesinlikle bu hedeften sapma yoktu. Göreve geldiğimiz andan itibaren iyi bir seri yakaladık. 10'da 10 gibi, Kocaelispor tarihine geçecek üst üste bir galibiyet serisi yakaladık ve Kocaelispor bugün en yakın rakibinin 14 puan önünde sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonu şampiyonluğu Kocaelispor'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Süper Lig yolunda atılan bu ilk adım, önümüzdeki yıl ikinci adım olarak tekrarlanır. İnşallah ikinci ligde de Kocaelispor misafir olup 1. Lige çıkar." dedi.
Transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, şöyle konuştu:
"Biz kurumsal olarak, yaklaşık 11 yıllık süre zarfında, transfer tahtası açılmamış, ümitsizliklerin artık tavan yaptığı ve ekonomik anlamda da Kocaelispor'un dip yaptığı bir dönemde yükselişe geçmenin çalışmalarını yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte bir yapılanma yaptık. Öncelikli hedefimiz transfer tahtasını açıp iddialı bir takım oluşturmak, kulübün kurumsal anlamda devlete, kurumlara ve kişilere olan borçlarını ödeyip yola çıkmak. Bütün bunları hamd olsun işin başında yaptık. Transfer tahtasını açtıktan sonra şampiyon olacağına inandığımız bir kadro kurduk. Hatta çok iddialı bir söz ile biz sezon bitmeden, 7-8 hafta kala şampiyon olacağımızı neredeyse ilan ettik. Allah'a şükrediyorum, 7-8 hafta kala rakiplerimiz pes etti ve o verdiğimiz sözü, futbolcularımız yerine getirdi. Çok büyük bir puan farkıyla, matematiksel olmasa da şampiyonluk geldi. Sonrasında dünyada ve ülkemizde koronavirüs pandemisi ortaya çıktı. Neredeyse hayat durdu, her şey durdu. Şampiyonluğumuzun tadını çıkaramadık. 'Ligler iptal mi olacak? Bu başarıyı, bu şampiyonluğu sil baştan yeniden mi yapacağız?' diye endişelenmedik değil. Ama çok şükür, ülkemizin, devletimizin koronavirüsle mücadeledeki başarısı, hayatın beklenenden daha önce normale dönüş çalışmaları ümitlendirdi ve bu hafta şampiyonluğumuz resmi olarak tescil edilmiş oldu."
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin şampiyonluğu çok istediğini ve hak ettiğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:
"Şehrin uzun vadede hayal ettiği bir şeydi. İnsanlarımız bekliyordu. Şampiyonluğu hak etmiştik. Taraftarımız hak etmişti. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yöneticilerimiz hak etmişti. Şehir hak etmişti. Beklenen oldu. 'O sene, bu sene' demiştik. Bütün şehir inanmıştı. Herkes çok emek vermişti. Beklenen de oldu. O sene, bu sene, bundan sonra her sene diyoruz inşallah."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takımın vapur ile açılması
Taraftarların sloganlarla kutlama yapmaları
Kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez'in konuşması
Oyuncuların kupayı kaldırmaları
Otobüs ile yapılan şehir turu
Vatandaşların sevgi gösterileri
Detay
Takım kaptanı Burak Süleyman ile röp.
Oyunculardan Taha Batuhan Yayıkçı ile röp.
Teknik direktör Selahaddin Dinçel ile röp.
Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez ile röp.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile röp.
Detay
DHA-Spor Türkiye-Hatay Hüseyin BOZOK Halil İbrahim KARAÇAY Salih TEKİN -Dinçer AKBİR Selda Hatun TAN
2020-07-13 10:25:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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