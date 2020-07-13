Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara: "Korona virüs beyne zarar veriyor"

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, yeni tip korona virüs salgınının, sadece solunum yolu hastalığı olmadığını ve bu salgının beyinde kalıcı hasarlara yol açtığını söyledi.

Dr. Atilla Kara, Covid 19 salgını geçiren kişilerde görülen nörolojik sorunlara dikkat çekerek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınının, bu semptomları geçiren hastalarda nörolojik problemleri tetiklediği de ortaya çıkmıştır. Korona virüs öyküsü olan hastalık grubunda; yüksek ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı problemlerinin yanı sıra, koku ve tat alma duyusu bozukluğu, baş dönmesi gibi nörolojik semptomların görüldüğü kanıtlanmıştır. Bu nedenle korona virüs enfeksiyonu; kas hastalıkları, baş dönmesi, baş ağrısı, beyin damar hastalıkları, bilinç kaybı, koku ve tat alma bozukluğu gibi nörolojik sistemleri farklı yollarla etkileyebilmekte ve ciddi tablolara neden olabilmektedir” dedi.



Nörolojik hastalığı olanlar dikkat

Nörolojik hastalığı olanlar için de koron avirüs enfeksiyonuna karşı uyarıda bulunan Uzm. Dr. Kara, “Nörolojik hastalarda oluşan korona virüs riski, normal kişilerden daha fazla. Özellikle yaşlı hastalarımız bu virüs dolayısıyla, yüksek risk grubunda yer alıyor. Parkinson, beyin damar hastalığı, yüksek tansiyon, MS, epilepsi, parkinson, ALS gibi nörolojik rahatsızlıkları olan hastalara bu virüs daha hızlı bulaşacağından, önlem almak gereklidir” diye konuştu.

Korona virüs ile mücadele sürecinde, alınması gereken önlemlerden söz eden Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Salgın sürecinde mümkün olduğunca tedbirlere uymak, hayati önem taşımaktadır. Bu süreçte özellikle; hijyen kurallarına dikkat edilmeli, sosyal mesafe kuralına uyulmalı ve muhakkak maske kullanılmalıdır” dedi.

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