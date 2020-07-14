Evin terasında 443 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Halil İbrahim KARAÇAY/DÖRTYOL(Hatay), (DHA) HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, bir evin terasında, saksılara ekili halde 443 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Evin terasında saksılara ekili halde, boyları 50 ile 150 santimetre arasında değişen 443 kök Hint keneviri, 1 kilogram kurutulmuş esrar, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. Ev sahibi C.G. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Halil KARAÇAY

2020-07-14 12:30:35



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