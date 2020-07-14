Rip akıntısına kapılan TRT çalışanı boğuldu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren TRT çalışanı, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'e çıkan Hataspor'un şampiyonluk kutlamaları için Diyarbakır'dan kente gelen kurumda şoför olarak görev yapan Ahmet Salim Çakar (40), Samandağ ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize girdi. Rip akıntısına kapıldığı bildirilen Çakar, boğularak hayatını kaybetti.

Çakar'ın denizden çıkarılan cansız bedeni, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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