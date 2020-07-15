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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Esra’nın ailesi döneceği günü bekliyor

İHA

Muş'ta üniversitede okuduğu sırada 7 yıl önce PKK terör örgütü tarafından kaçırılan Esra Özkan'ın ailesi, kızlarına kavuşacağı günü bekliyor.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Esra’nın ailesi döneceği günü bekliyor

Muş'ta üniversitede okuduğu sırada 7 yıl önce PKK terör örgütü tarafından kaçırılan Esra Özkan’ın ailesi, kızlarına kavuşacağı günü bekliyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Esra Özkan’ın babası Ömer Özkan, 2013 yılından bu yana haber alamadıklarını kızının Muş’ta Üniversite okuduğunu ifade ederek, ”Kızım Türkçe öğretmenliği okuyordu ve 2’inci sınıftaydı. 2013 Haziran’da okullar tatile girince kızımın gelmesini bekliyorduk. Ama gelmedi. Biz de çok aradık, il il gezdik. Ama bulamadık haber alamadık. 7 yıldır sesini bile duymadım. Kızım evine gelecekti ama gelemedi. Beraberinde bir arkadaşı daha vardı. Ondan da haber yok. Örgütün kaçırdığından emin olduk böylece. Bizim kızımızın örgütle falan alakası olduğundan haberimiz olmadı olamazdı çünkü bizim PKK ile Örgütle alakası olmayan bir aileyiz. Bizler devletimizi seven insanlarız. Benim ve çocuklarımın örgütle bir işi olmaz. bugüne kadar olmadı. Biz kaldığı yurda gittik. Tüm eşyalarını hazırlamış bavullar hazırdı, eve gelecekmiş gibi hazırlanmıştı ve biletini ayırtmıştı. 7 yıldır hasretiyle yanıp kavruluyoruz. Ailece bir ben değil ben babasıyım ve 9 kardeşi var, ailecek perişanız. Kızımızın sesine bile hasretiz. Gelirse bağrımıza basmaya hazırız. İnşallah sesimizi duyar gelir, iki bayramı birden yaşatır bize" diye konuştu.
Kızının bir an önce dönmesi için gözyaşları ile dua eden anne Fatma Özkan, ”Kızımı çok seviyorum ve kapımız her zaman açık ona bir an önce dönmesini ve ona sarılmayı istiyorum. Onun eşyalarını kokluyorum ve teselli oluyorum geceleri uykum kaçınca eşyalarını koklayıp fotoğraflarını öpüyorum yıllardır. Kızım ne olur evine dön, bizler seni çok seviyoruz” dedi.
PKK terör örtünü tarafından kaçırılan Esra Özkan’ın ağabeyi Şükrü Özkan da kardeşinin döneceği günü iple çektiğini ifade ederek, ”Kardeşimden hiç umudumuzu kesmedik bir gün döneceğine inanıyoruz. Sesimizi duyuyorsa lütfen evine dönsün biz bağrımıza basmaya hazırız kardeşimizi, kendisi olmadan 10 tane yeğeni oldu, onu tanıyor, onlara anlatıyoruz. Onlar bile döneceği günü hasretler bekliyor" dedi.

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