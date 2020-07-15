Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülendi, gözaltına alındı

Halil İbrahim KARAÇAY/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen M.F. (60), gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Halil İbrahim KARAÇAY
2020-07-15 12:07:00
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