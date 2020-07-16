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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay Valisi Doğan: Yeni stadyum 20 Eylül'de teslim edilecek

DHA

Hatay Valisi Doğan: Yeni stadyum 20 Eylül'de teslim edilecek


Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,(DHA) HATAY Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam eden yeni stadyumun 20 Eylül'de teslim edileceğini açıkladı. 
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ile kulübün yönetim kurulu üyeleri, Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Vali Doğan, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği için Hatayspor yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları kutladı. Kentte yapımı devam eden stadyum inşaatı hakkında bilgiler veren Vali Doğan, "İhaleyi alan firma, teslim tarihini 20 Eylül olarak belirtti. Biz bu sürenin daha erkene alınması için çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan da Hatayspor'a katkıları nedeniyle Vali Doğan'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ziyaretten genel ve detay görüntüler
Yönetimin Vali Doğan´a forma hediye etmesi
-Hatay Valisi Rahmi Doğan´ın açıklamaları
-Hatayspor Başkanı Nihat Taze Arslan´ın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Halil KARAÇAY
2020-07-16 15:09:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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