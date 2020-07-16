Hatay Valisi Doğan: Yeni stadyum 20 Eylül'de teslim edilecek



Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,(DHA) HATAY Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam eden yeni stadyumun 20 Eylül'de teslim edileceğini açıkladı.

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ile kulübün yönetim kurulu üyeleri, Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Vali Doğan, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği için Hatayspor yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları kutladı. Kentte yapımı devam eden stadyum inşaatı hakkında bilgiler veren Vali Doğan, "İhaleyi alan firma, teslim tarihini 20 Eylül olarak belirtti. Biz bu sürenin daha erkene alınması için çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan da Hatayspor'a katkıları nedeniyle Vali Doğan'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ziyaretten genel ve detay görüntüler

Yönetimin Vali Doğan´a forma hediye etmesi

-Hatay Valisi Rahmi Doğan´ın açıklamaları

-Hatayspor Başkanı Nihat Taze Arslan´ın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Halil KARAÇAY

2020-07-16 15:09:53



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