İzinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı

Hedefleri "en iyi döner kanat" olmak - KIRKLARELİ

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir parkta izinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Cömert Parkı'nda izinsiz konser gerçekleştirmeye çalışan biri kadın 4 kişiye, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayan gruba, polis müdahalede bulundu. Polise direnmeye çalışan Kaya A., Tayfun S., Ümit Ö. ve Filiz Ö. yaka paça gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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