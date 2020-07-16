Otomobil köprüden dereye uçtu Yaralanan sürücü itfaiye ve vatandaşlar tarafından dereden çıkarıldı

Hedefleri "en iyi döner kanat" olmak - KIRKLARELİ

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, dereye düştü. Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz B. idaresindeki 31 HC 816 plakalı Fiat otomobil, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Favvar Köprüsü'nde kontrolden çıkarak dereye düştü. İhbar üzerine polis, sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri olay yerine geldi.

Araçtaki yaralı sürücü, itfaiye ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise bulunduğu yerden çıkarıldı.

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