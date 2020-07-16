Hataylı şehidin cenazesi memleketine getirildi

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Siirt’in Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul’un cenazesi memleketi Hatay’a getirildi.

Siirt’te gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 202023 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

2 yıl önce evlenen 1 çocuk babası şehit polis memuru Anıl Kemal Kurtul’un Hatay’daki ailesine bugün yetkililer tarafından acı haber verilirken, şehidin cenazesi de Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Şehidin cenazesinin, Kırıkhan Hacı Meryem Kompleksinde düzenlenecek törenin ardından Kırıkhan Şehitliği’nde defnedileceği öğrenildi.

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