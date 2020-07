Beyza Piliç 53 basamak yükseldi ATSO Başkanı Hikmet Çinçin Beyza Piliç'i tebrik etti Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Çalışkan: "Tüketiciye karşı sorumluluğumuz biraz daha arttı"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 53 basamak yükselen Beyza Piliç'i tebrik etti.

Çinçin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu belirlenirken firmaların üretimden satışa, istihdamdan vergiye katkısıyla ihracat ortalaması alınarak ekonomiye katkılarının tespit edildiğini belirterek, "Liste belirlenmesinde ise kendi üretiminden satışları baz alınıyor. Firmaların ticaret yoluyla yaptıkları diğer işlemler ise tasnif dışı tutuluyor. Değerli Dostum ATSO Meclis Başkan Yardımcımız Doç.Dr. Necmettin Çalışkan'ın sahip olduğu Beyza Piliç İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 2018 yılında 293. sırada yer alırken, 2019 yılı için açıklanan listede 53 sıra yükselerek 240’ıncı sırada yer aldı. Bu başarılarından dolayı başta Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Necmettin Çalışkan kardeşimi ve onun nezdinde tüm Beyza Piliç ailesini tebrik ediyorum" dedi.

Beyza Piliç’in başarısıyla ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan yaptığı açıklamada, “İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl açıkladığı Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde firmamız bu yıl 53 basamak yükselerek 293’inci sıradan 240’inci sırada yer almıştır. Bu sıralamaların sadece motive edici etkisi olabilir. Karlılık ve zararlılığı ortaya çıkaran bir çalışma değildir. Tüketiciye karşı sorumluluğumuzun biraz daha artmasına neden olmuştur” dedi.

Beyza Piliç, yem, elektrik, piliç, baharat, tatlı (Hamza Efendi), süt ürünleri, civciv, yumurta, soya yağı üretimi, basın yayın gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.



Hatay’dan 10 firma yer aldı

Bu arada, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 8. sırada, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş 24. sırada, MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 62. sırada, Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. 81. sırada, Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. 123. sırada,Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. 176. sırada, Beyza Piliç A.Ş. 240. sırada, Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş. 283. sırada, Koç Metalurji A.Ş. 315. sırada, Net Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. 445. sırada yer aldı.

