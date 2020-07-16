Beyza Piliç 53 basamak yükseldi ATSO Başkanı Hikmet Çinçin Beyza Piliç'i tebrik etti Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Çalışkan: "Tüketiciye karşı sorumluluğumuz biraz daha arttı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyza Piliç 53 basamak yükseldi ATSO Başkanı Hikmet Çinçin Beyza Piliç'i tebrik etti Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Çalışkan: "Tüketiciye karşı sorumluluğumuz biraz daha arttı"

İHA

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 53 basamak yükselen Beyza Piliç'i tebrik etti.

Beyza Piliç 53 basamak yükseldi ATSO Başkanı Hikmet Çinçin Beyza Piliç'i tebrik etti Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Çalışkan: "Tüketiciye karşı sorumluluğumuz biraz daha arttı"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 53 basamak yükselen Beyza Piliç'i tebrik etti.
Çinçin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu belirlenirken firmaların üretimden satışa, istihdamdan vergiye katkısıyla ihracat ortalaması alınarak ekonomiye katkılarının tespit edildiğini belirterek, "Liste belirlenmesinde ise kendi üretiminden satışları baz alınıyor. Firmaların ticaret yoluyla yaptıkları diğer işlemler ise tasnif dışı tutuluyor. Değerli Dostum ATSO Meclis Başkan Yardımcımız Doç.Dr. Necmettin Çalışkan'ın sahip olduğu Beyza Piliç İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 2018 yılında 293. sırada yer alırken, 2019 yılı için açıklanan listede 53 sıra yükselerek 240’ıncı sırada yer aldı. Bu başarılarından dolayı başta Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Necmettin Çalışkan kardeşimi ve onun nezdinde tüm Beyza Piliç ailesini tebrik ediyorum" dedi.
Beyza Piliç’in başarısıyla ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan yaptığı açıklamada, “İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl açıkladığı Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde firmamız bu yıl 53 basamak yükselerek 293’inci sıradan 240’inci sırada yer almıştır. Bu sıralamaların sadece motive edici etkisi olabilir. Karlılık ve zararlılığı ortaya çıkaran bir çalışma değildir. Tüketiciye karşı sorumluluğumuzun biraz daha artmasına neden olmuştur” dedi.
Beyza Piliç, yem, elektrik, piliç, baharat, tatlı (Hamza Efendi), süt ürünleri, civciv, yumurta, soya yağı üretimi, basın yayın gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Hatay’dan 10 firma yer aldı
Bu arada, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 8. sırada, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş 24. sırada, MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 62. sırada, Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. 81. sırada, Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. 123. sırada,Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. 176. sırada, Beyza Piliç A.Ş. 240. sırada, Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş. 283. sırada, Koç Metalurji A.Ş. 315. sırada, Net Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. 445. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı
Hataylı şehidin cenazesi memleketine getirildi
YEREL HABERLER Hataylı şehidin cenazesi memleketine getirildi
Otomobil köprüden dereye uçtu Yaralanan sürücü itfaiye ve vatandaşlar tarafından dereden çıkarıldı
YEREL HABERLER Otomobil köprüden dereye uçtu Yaralanan sürücü ...
İzinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER İzinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı
Hatay Valisi Doğan: Yeni stadyum 20 Eylül'de teslim edilecek
YEREL HABERLER Hatay Valisi Doğan: Yeni stadyum 20 Eylül'de teslim ...
İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Payas'ta ünlü tatlıcıda yangın paniği
YEREL HABERLER Payas'ta ünlü tatlıcıda yangın paniği
Hatay'a şehit ateşi düştü Siirt şehidinin ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü Siirt şehidinin ailesine ...
Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü
(ÖZEL) Şampiyon Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak: Başarının asıl sırrı aile olmak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Şampiyon Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet ...
Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
YEREL HABERLER Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Payas'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Payas'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülendi, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülendi, ...
10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği ...
Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Esra’nın ailesi döneceği günü bekliyor
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Esra’nın ailesi ...
Hatay'da yağma ve kasten adam öldürmeye teşebbüsten 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da yağma ve kasten adam öldürmeye teşebbüsten 2 ...
Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu
10 yaşındaki çocuk tablet almak için biriktiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyor
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuk tablet almak için biriktiği parayı ...
Bayrağı kaybolan bakkala, şikayete gittiği polisten bayrak
YEREL HABERLER Bayrağı kaybolan bakkala, şikayete gittiği polisten ...
Rip akıntısına kapılan TRT çalışanı boğuldu
YEREL HABERLER Rip akıntısına kapılan TRT çalışanı boğuldu
Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele ...
Evin terasında 443 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Evin terasında 443 kök Hint keneviri ele geçirildi
Evin terasında 443 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Evin terasında 443 kök Hint keneviri ele geçirildi
Yakutiye Kaymakamı Arslan Kırıkhan'a atandı
YEREL HABERLER Yakutiye Kaymakamı Arslan Kırıkhan'a atandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X