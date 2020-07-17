İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken yol kenarına attıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 kişinin, evlerinde de saksıda uyuşturucu yetiştirdikleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İskenderun otoyol gişeleri bölgesinde "dur" ihtarına rağmen kaçan bir otomobilin peşine düştü. Kısa süren kovalamacada araçtaki uyuşturucu maddeyi yol kenarına attıkları tespit edilen A.Ö. ve H.S. adlı 2 kişi yakalandı. Yol kenarında yapılan aramada 500 gram takoz esrar maddesi ve 1.90 gram içime hazır esrar ele geçirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise saksılarda yetiştirilmiş boyları 3060 santim uzunluğunda Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

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