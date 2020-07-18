Hatayspor şampiyonluğu taraftarıyla kutladı TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Hatay'da coşku tavan yaptı

53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Hatayspor’da, futbolcular, teknik ekip ve taraftar büyük sevinç yaşadı.
Hatayspor'un TFF 1. Lig'in 34. haftasında Bursaspor’u 31 mağlup ederek liderliğini perçinleyip şampiyon olarak Süper Lig'e çıkması kentte coşkuyla kutlandı. Bordobeyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu. Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Hatayspor’lu taraftarlar meşaleler yakarak 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevincini doyasıya yaşadılar. Tezahüratlarda bulunarak, coşku yaşayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.
Maç sonrası taraftarı ile buluşan Hatayspor’lu futbolcular ve yönetim, üstü açık otobüsle Defne ve Samandağ ilçelerine giderek burada şampiyonluğu doyasıya kutladılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.