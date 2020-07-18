Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Şampiyonluğumuzu hep beraber kutlayalım"

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TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Bursaspor'u 31 yenerek şampiyon olan Hatayspor'da Teknik DirektörMehmet Altıparmak, geçen hafta şampiyonluklarını ilan ettiklerini ve bugün de şampiyon gibi oynadıklarını belirtti.

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