Bursaspor Yardımcı Antrenörü Taner Alpak: “Play-Off’a odaklandık”

TFF 1. Lig’in 34. haftasında lider Hatayspor’a deplasmanda 31 mağlup olan ve sezonu 6. sırada tamamlayan Bursaspor’da Yardımcı Antrenör Taner Alpak, PlayOff maçlarına odaklandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in son haftasında lider Hatayspor’a konuk olan ve deplasmanda 31 kaybeden Bursaspor’da Yardımcı Antrenör Taner Alpak maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hatayspor’u tebrik ederek sözlerine başlayan Alpak, “Öncelikle Hatayspor’u başarısından dolayı kutluyoruz. Önümüzdeki sene Süper Lig’de kendilerine başarılar. Artık tamamen PlayOff’a odaklandık ve bu maçlara konsantre olduk. Tek düşüncemiz PlayOff’ta oynayacağımız Adana Demirspor maçları. Burayı bitirdik ve artık önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.

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