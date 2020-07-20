Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu Sınırda 90 bin hap ile 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın Suriye sınırında 90 bin hap ile 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Altınözü ilçesindeki Suriye sınırında görev yapan 2. Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı birlikler, şüpheli kişileri fark edince “Dur” ihtarında bulundu. Güvenlik güçlerinin ikazına uymayan şüpheliler yanlarındaki çantayı atıp Suriye tarafına kaçtı.
Çantalarda 90 bin uyuşturucu nitelikli hap ile 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.