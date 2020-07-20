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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

DHA

Hatayspor, şampiyonluk kupasına kavuştu


Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA) TFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Antakya Atatürk Stadı'ndaki kupa törenine, koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında seyirci alınmadı. Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Kadir Kardaş, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hamit Altıntop ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor Başkanı Aydın Toksöz katıldı.
KUPA KAPTANIN ELLERİNDE
Oyuncular, adları anons edildikten sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı. Daha sonra bordo-beyazlı takımın kaptanı Mesut Çaytemel ve teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF yöneticilerinden kupayı alarak futbolcular ve yöneticilerle birlikte havaya kaldırdı. Töreninin ardından oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-07-20 16:47:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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