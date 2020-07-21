Hatay'da 31 kaçak cep telefonu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde şüpheli bir şahsın elindeki poşet içerisinde 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde durdurulan A.H.B. isimli şahıs üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada şahsın elindeki siyah renkli poşet içerisinde aynı marka ve farklı modellerde 31 adet kaçak cep telefonu bulundu.

Şüpheli A.H.B. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.