Eryılmaz: "İpek böcekçiliği yapmak isteyenlere kapımızı açacağız"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ipek böcekçiliği yapmak isteyenlere destek vereceklerini söyledi.

Başkan Refik Eryılmaz, ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesinde bulunan İpek Evini ziyaret edip, kursiyer kadınlar tarafından yapılan ipek şal, örtü ve çarşafları inceledi.

Eryılmaz, unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan ipek böceği yetiştiriciliğine Samandağ’da devam edildiğini ve yetiştiriciliği yaygınlaştırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. İpek böceği yetiştiriciliğinin, İpek Evinde bulunan emekçi kadınlarca devam ettirildiğini belirten Başkan Eryılmaz, "Samandağımızda ipek böceği yetiştiriciliği işini yaygınlaştırarak ilçemizde birçok aileye katkı sunmak için belediye olarak her türlü katkıyı sunacağız. Geleneklerimizde var olan ipek böcekçiliği işini yaşatarak gelecek kuşaklara aktarılması ve ilçemizde birçok aileye iş imkanı sağlayarak aile bütçesine katkı sunmasının yanı sıra bu geleneksel değerlerin ilçemizin turizm potansiyeline de katkı sunmasını amaçlıyoruz. İleri ki süreçte bu işi yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımızı açacağız” dedi.

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