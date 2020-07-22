Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 4 iş yerine operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis adreslerde yaptığı aramalarda, 11 bin 800 lira, kuru sıkı tabanca, monitör, kasa, hard disk ile 4 cep telefonuna el koydu.

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