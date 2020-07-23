Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği cevap sosyal medyada tepki çekti



Hüseyin BOZOKHalil İbrahim KARAÇAY/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakılmasının ardından, geri dönüp yeniden bıçaklayarak köpeğin ölümüne neden olan Sinan Aydoğan'ın bir sosyal medya kullanıcısının 'Neden yaptığını sorduğu' mesaja 'Fazla merak başa bela getirir' cevabı tepkiye neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi´nde meydana geldi. Randa ailesinin, evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, 19 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Sinan Aydoğan tarafından bıçaklandı. Köpeğin inlemeleri üzerine dışarı çıkan Nejdet Randa, Goldi'yi yaralı halde bulurken, saldırgan Sinan Aydoğan'ı yakadı. İkili arasında arbede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, Aydoğan'ı gözaltına aldı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü Goldi'yi bıçakladığı belirlenen Aydoğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aydoğan, serbest kalır kalmaz geri gelip, Goldi´yi 2'nci kez bıçakladı. Saldırgan bu kez kaçarken, aile sabah uyandıklarında köpeklerini kanlar içerisinde buldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen Goldi, veteriner hekim tarafından alındığı ameliyatta, bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Goldi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kullanıcılar, iki kez serbest kalan Aydoğan'ın tutuklanması için çağrıda bulunurken, bir kullanıcı ise, Aydoğan ile yaptığı konuşmayı paylaştı. Sosyal medya kullanıcısının verdiği tepkiye, 'Ben bıçakladım, hayırdır?' cevabı veren Aydoğan'ın, 'Neden yaptığı' sorulunca da 'Fazla merak başa bela getirir, sana anlatana sor bence' cevabı tepkileri arttırdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Hüseyin BOZOK

2020-07-23 13:19:18



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