Hatayspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Hatayspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

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