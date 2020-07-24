Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdüğü iddia edilen saldırganın ifadesi ortaya çıktı



Hüseyin BOZOKHalil İbrahim KARAÇAY/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan, bir gün sonra bu kez köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Sinan A.´nın ifadesi ortaya çıktı. Sinan A., "Goldi yanımdaki köpeğime saldırdı, kucağıma alıp köpeğimi kurtardım. Alkolün etkisiyle evden bıçak alıp, döndükten sonra 2-3 darbe attım" dedi. Sinan A. köpeğin ikinci kez bıçakladığı iddialarını ise reddetti.

Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi´nde meydana geldi. Randa ailesinin, evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, 19 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen Sinan A. tarafından bıçaklandı. Nejdet Randa, köpeğin inlemelerini duyup, dışarı çıktı. Köpeğinin bıçaklandığını gören Randa ile Sinan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüşürken, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Sinan A.´yı gözaltına aldı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü köpeği bıçakladığı belirlenen Sinan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir gün sonra aile sabah kalktığında köpeği ikinci kez bıçaklanmış olarak buldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpek, veteriner hekim tarafından ameliyata alındı. Ancak bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle köpek kurtarılamadı.

Randa ailesinin, köpeği ikinci kez bıçakladığını iddia edip, hakkında şikayetçi olduğu Sinan A. yeniden gözaltına alındı. Sinan A. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverildi.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Goldi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, ikinci kez serbest kalan Sinan A.'nın tutuklanması için çağrıda bulundu. Bir kullanıcı ise, Sinan A. ile yaptığı konuşmayı paylaştı. Sosyal medya kullanıcısının yazdıklarına, 'Ben bıçakladım, hayırdır' cevabı veren Sinan A.'nın, 'Neden yaptığı' sorulunca, 'Fazla merak başa bela getirir sana anlatana sor bence' cevabı tepkileri daha da artırdı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Randa ailesini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında işlem başlatılan ve köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle de adli işlemlerin sürdüğü Sinan A.´nın ifadesi ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sinan A., kendisine ait köpekle akşam saatlerinde yürüyüşe çıktığında Randa ailesinin köpeğinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Sinan A.´nın, "Köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım. Nejdet Randa'nın köpeği bana ve köpeğime saldırdı. Köpeğimi kucağıma aldım. Kurtulduktan sonra alkolün etkisiyle eve gittim. Mutfaktan ekmek bıçağını ile evdeki kelebek bıçağı da yanıma aldım. Köpeğe 2-3 bıçak darbesi attım. Arbede yaşandı, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bıçaklamadım" dediği öğrenildi. Sinan A., tutuksuz olarak yargılanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Hüseyin BOZOK

2020-07-24 12:30:53



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