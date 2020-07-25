Afrin’de bin 500 kişilik cami inşaatına başlandı

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezine İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından bin 500 kişilik cami inşasına başlandı.

Vakıf tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde inşasına başlanan Afrin Zakirin Ulu Cami’nin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, 2021 yılının Haziran ayında camiyi tamamlayarak ibadete açmaya planladıklarını söyledi. Yemelek, Afrin ilçe merkezinde az sayıda cami olduğunu anımsatarak, ‘”Suriye’de devam eden mevcut durum ve bölgesel şartlar nedeniyle Afrin ilçe merkezinde az sayıda cami bulunuyor. Özellikle son 2 yıldır Afrin’de huzurun tesis edilmesi için Türkiye’nin devletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkıyla ciddi bir çabası bulunuyor. Bugün temelini attığımız Afrin Zakirin Ulu Cami’de vakfımızın bir projesi olarak ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.



“Afrin’in en büyük Cami’sini inşa edeceğiz”

Cami’nin bin 500 kişi kapasiteli olarak bölgedeki en büyük ibadethaneler biri olacağının altını çizen Yemelek, daha sonra şunları söyledi:

“Temelini atacağımız cami tamamlandığında Afrin içerisinde bin 500 kişilik kapalı alan kapasitesi ile bölgenin en büyük ibadethanelerinden biri olacak. Temelini attığımız günün 24 Temmuz 2020 tarihine denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu. Malum olduğu üzere 86 yıl sonra İstanbul’da Ayasofyai Kebîr Camii Şerîfi’nde de ilk namaz bu tarihte kılındı. Allah’ın izniyle 1 yıl gibi bir süre içerisinde camimizin inşaatını tamamlayarak ibadete açmayı planlıyoruz.”

Konuşmanın ardından dua edildi.

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