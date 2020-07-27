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Kurban Bayramında et tüketimine dikkat Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak: "Kırmızı et tüketimi, sıklığına, porsiyonuna ve tüketim şekline dikkat edildiği takdirde, kalp hastaları için risk teşkil etmemektedir"

İHA

İskenderun Gelişim Hastanesi Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak, Kurban Bayramında karaciğeri ve kalbi yormamak adına, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirterek, "Kırmızı et tüketimi, sıklığına, porsiyonuna ve tüketim şekline dikkat edildiği takdirde, kalp hastaları için risk teşkil etmemektedir" dedi.

Kurban Bayramında et tüketimine dikkat Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak: "Kırmızı et tüketimi, sıklığına, porsiyonuna ve tüketim şekline dikkat edildiği takdirde, kalp hastaları için risk teşkil etmemektedir"

İskenderun Gelişim Hastanesi Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak, Kurban Bayramında karaciğeri ve kalbi yormamak adına, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirterek, "Kırmızı et tüketimi, sıklığına, porsiyonuna ve tüketim şekline dikkat edildiği takdirde, kalp hastaları için risk teşkil etmemektedir" dedi.
Uzm. Diyetisyen Albayrak, kırmızı etin tüketiminde porsiyon ölçüsünün önemine değinerek, haftada 2 kez 100150 gram haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemleri tercih edilerek hazırlanmış, yanında pişmiş veya çiğ sebze ile servis edilen et yemeklerinin kalp sağlığına risk oluşturmadan, sağlık açısından olumlu etki göstereceğini söyledi.
“Kırmızı et tüketimi; sıklığına, porsiyonuna ve tüketim şekline dikkat edildiği takdirde, kalp hastaları için risk teşkil etmediğini vurgulayan Albayrak, "Kurban Bayramı süresince de bu noktalara dikkat edilmeli, bu porsiyon ve tüketim şekillerine uygun davranılmalıdır. İnsan vücudu, protein içeriklidir ve bu yapıdaki bedenlerin proteinle beslenmesi şarttır. Kırmızı et, içeriğindeki besleyici bileşenlerden dolayı, haftada 2 kez tercih edilmelidir. Sadece kırmızı ete dayalı bir beslenme şeklini benimsemek yanlıştır. Haftada 2 gün balık, 2 gün tavuk veya hindi, 2 gün kırmızı et ve 1 gün kurubaklagil tercih etmek, kaliteli protein alımına yardımcı olacaktır” dedi.

"B12 Vitamininin zengin kaynağı kırmızı et"
Enerji üretimi ve bağışıklık hücrelerinin korunmasında, kırmızı et tüketiminin öneminin büyük olduğunu ifade eden Uzm. Diyetisyen Albayrak, “Demirin taşınmasında önemli görev üstlenen ve damar yapısını koruyucu özellikte B12 vitamini, kırmızı ette yüksek miktarda bulunur. Günümüzde B12 eksikliği, sık yaşanan bir sağlık problemdir. Kalbimizi etkileyen bu problem, beynimizi de negatif yönde etkilemektedir. Alzheimer, bunama ve konsantrasyon güçlüğü B12 eksikliğinde ortaya çıkabilir. Megaloblastik anemi de B12 eksikliğinde görülür ve kronik yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı ve saç dökülmesini beraberinde getirir. Dikkat edilecek nokta etleri hazırlarken kullanılan sos ve marinasyon işlemidir. Kremalı ve yağlı soslar enerji alımınızı arttırıp, sağlığınız açısından tehlikeli olabilir. Et yemeklerinde lezzeti arttırabilmek adına kalori değeri yüksek soslar yerine baharatlar kullanılabilir. Örneğin; biberiye, kekik, fesleğen, kişniş kullanılabilir. Sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde kırmızı etin yeri yadsınamayacak kadar önemlidir. Önyargılara maruz kalan kırmızı eti bayram ve normal beslenme düzeninizde, önerdiğim ölçü ve şekillerde tüketmeniz sağlığınız açısından oldukça önemlidir” açıklamasında bulundu.

"Karaciğerinize yüklenmeyin, kalbinizi sevin"
Bayramda karaciğeri ve kalbi yormamak adına, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Diyetisyen Eray Albayrak, “Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk, iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Kuyruk yağı, iç yağı karaciğer ve kalpdamar sağlığı açısından büyük tehlikedir. Bu yağları tercih etmemek gerekir. İçerisine et kıyma giren bir yemeğin pişirilmesi aşamasında ekstra yağ eklemek gereksizdir. Etin kendi yapısındaki yağ yemeğin pişmesi bakımından yeterli olacaktır. Bayramda hem doymuş yağlardan zengin hem de şeker içeriği yüksek beslenip ekstra çalışmak zorunda bıraktığınız karaciğerinizi yormamak adına fazla yağ ve şeker tüketiminden öneriler doğrultusunda kaçınmak gerekiyor. Bu bayramda da Ramazan bayramında olduğu gibi şerbetli, hamurlu tatlılar ve çikolataşeker ikramlarından fazlaca nasibimizi alabiliyoruz; bu durum pankreasınızı çok yoruyor. Vücudumuzdaki “şeker” düzenlemesinin ana merkezi pankreas organınızın fazla yorgun düşmemesi adına şeker tüketimini sınırlandırmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

"Mide ve bağırsaklarınıza iyi bakın"
Bayramda tüketilen büyük porsiyonların mide kapasitesini zorladığını belirten Albayrak, “Hayır diyemediğiniz ikramlardan sonra sık sık reflü şikayetleri yaşanabiliyor. Fazla porsiyonda ve sık tüketilen besinler iştah kontrolsüzlüğü de yaratabiliyor. Mideyi rahatlatmanın sırrı ara öğünlerden geçiyor. Yeterli sayıda ve uygun içerikli ara öğün tüketim alışkanlığı kazanmak, hem mide kapasitenizi kısa sürede eski haline getirebilir, hem de iştahınızın kontrolünü sağlamanıza destek olacaktır. Unutmamak gereken önemli bir nokta var: sofraya aç oturmamak ana öğünde tüketeceğiniz besin miktarını etkiler, azaltır. Ara öğünler midenizi rahatlatır, dinlendirmeye destektir. Bireye özgü düzenlenmemiş popüler diyet uygulamalarından özellikle yüksek protein içerikli olanlarında gözlendiği gibi bayramda da sürekli protein alımını arttıracak şekilde beslenmek kabızlık problemini doğuracaktır. Bağırsaklarınızı iyi bakabilmek için ilk olarak; bağırsaklarınızı toksinlerden arındırmalı, bağışıklık sisteminize destek olmalısınız. Bayram süresince ve sonrasında probiyotik ve prebiyotiklerden zengin beslenmelisiniz. Probiyotik içerikli ev yapımı turşu, ev yoğurdu, fermente lahana ve prebiyotik içerikli elma, muz, avokado, keten tohumu, soğan, mercimek, kabak tüketimi bağırsaklarınızı iyi beslemenize yardımcı olacaktır. Organlarınızı yormadan, bağışıklığınızı güçlü tutarak, sevdiklerinizle keyifle ve özellikle sevgiye doyduğunuz bir bayram geçirmeniz dileğiyle” dedi.

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