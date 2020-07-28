Elindeki çantalardan 11 kilo takoz esrar çıktı

"Daha dün gibi..."

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REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu H.A.'nın elindeki çantalarda yapılan aramada 11 kilo 590 gram takoz esrar ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde ellerinde çantalarla yürüyen H.A.'dan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. H.A.'nın çantalarında yapılan aramada 11 kilo 590 gram takoz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Hüseyin BOZOK

2020-07-28 12:37:26



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