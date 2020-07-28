Hatay'da telefon dolandırıcısı 4 kişi tutuklandı

Hatay'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2 kişiyi telefonla arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "kimlik bilgileriniz ve hesaplarınız FETÖ/PDY soruşturmasına karıştı" diyerek mağdurların yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınlarını aldı.
Bir süre sonra altınlarını telefon dolandırıcılarına kaptırdıklarını anlayan vatandaşlar, polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 4 kişiye gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.