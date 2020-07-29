Yatak odasından çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi çıktı

"Daha dün gibi..."

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen aile içi şiddet olayını araştıran polis, bir evin yatak odasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 142 adet tabanca, 50 adet av tüfeği mermisi ve şarjör ele geçirdi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddeti önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmada Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı. Ekipler, yatak odasında baza içerisinde yastık içerisine gizlenmiş 1 adet 9 mm ve 1 adet 7,65 mm çaplı toplam 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 109 adet 9 mm ve 33 adet 7,65 mm çaplı toplam 142 mermi, 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Tabanca ve mermilere el konulurken şüpheli F.A. gözaltına alındı.

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