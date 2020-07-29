Hatay’da orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları kırsalında çıkan yangınında 1 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.

İlçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Ufacık Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 1 su tankı ve çok sayıda söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek söndürme çalışması başlattığını, etkili ve yoğun bir çalışma ile kısa sürede yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmasına geçildiğini, yaklaşık 1 hektarlık alan içerisinde bulunan örtü şeklindeki ormanın zarar gördüğünü belirtti.

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