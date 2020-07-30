Suriyelilerin bayramlaşmasına korona engeli Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin sınır kapılarından geçişlerine korona virüs nedeniyle izin verilmiyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin sınır kapılarından geçişleri korona virüs nedeniyle durduruldu.

Her yıl binlerce Suriyelinin ülkelerine bayrama gitmek için akın ettiği Cilvegözü Sınır Kapısı, bu bayram korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 50 bin Suriyelinin çıkış yaptığı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram geçişlere izin verilmediği için sessizlik hakim. Her yıl yoğun güvenlik önlemleri altında ülkelerine bayramlaşmak için giden Suriyeliler, korona virüs sebebiyle bayramlarını Türkiye'de geçirecek.

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