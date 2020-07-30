Otogarda 115 tüp kobra yılanı zehri ile yakalandılar

"Daha dün gibi..."

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Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildiDHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Hüseyin BOZOK

2020-07-30 13:01:45



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