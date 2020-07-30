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Hatay’ın eşsiz lezzeti 'Mortadella' Mortadella, sinirsiz dana etinden elde edilen dövme etin içerisine çam fıstığı, yöresel baharatlar eklenip yoğrulduktan sonra tülbente sarılıp ardından kızgın tavada mühürleme yapılarak sirkeli suda haşlandıktan sonra servis ediliyor

İHA

UNESCO tarafından gastronomi kenti ağına dahil edilen Hatay'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Gastronomi Evi'nde Fransızlar döneminde yapılan mortadella yemeği Hataylılarla buluşturuldu.

Hatay’ın eşsiz lezzeti 'Mortadella' Mortadella, sinirsiz dana etinden elde edilen dövme etin içerisine çam fıstığı, yöresel baharatlar eklenip yoğrulduktan sonra tülbente sarılıp ardından kızgın tavada mühürleme yapılarak sirkeli suda haşlandıktan sonra servis ediliyor

UNESCO tarafından gastronomi kenti ağına dahil edilen Hatay'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Gastronomi Evi’nde Fransızlar döneminde yapılan mortadella yemeği Hataylılarla buluşturuldu.
2017 yılında UNESCO tarafından Hatay'ın UNESCO gastronomi ağına dahil edilmesinin ardından, ilin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, geçmiş ile geleceğin kombinasyonunu sağlayarak Hataylılara eşsiz lezzetler sunuyor.
Unutulmaya yüz tutmuş ve tarihi Fransızlar dönemine dayanan mortadella yemeği Antakya’nın baharatları ile eşsiz bir lezzete bürünüyor.
Hatay Gastronomi Evi Şefi Süleyman Demirel mortadella yemeğinin Fransızlar döneminde günümüze kadar gediğini belirterek “Mortadella, Antakya mutfağına Hristiyanların yaşadığı dönemden kalma bir yemek. Sıcak yemek olarak tüketildiği gibi, soğuk meze olarak da tüketilebilir. Eskiden Antakya’nın merkez bölgelerinde Fransızların yaşadığı dönemde hayvanın genel olarak bu dana olarak tercih ediliyor kaba eti dediğimiz sinirsiz etinden dövülme sureti ile dövme et elde ediliyor. O etin içerisine Antep veya çam fıstığı ekleniyor daha sonra Antakya’nın yöresel baharatları ekleniyor ve yoğruluyor. Anı zamanda onunda ha kıvamlı olması için Antakya’nın yöresel kahkeleri var, nohut mayası ile yapılan günümüzde galeta unu gibi ufaltılarak kıymaya yediriliyor. Daha sonra jelatin, streç ve tülbentte sarılıyor. Daha sonra kızgın tavada mühürleme yapılıyor ve sirkeli suda haşlanıyor, ortalama 25 dakika da pişiyor. Biz burada patates püresi ile servis ediyoruz. En son üzerine domates sosu yapıyoruz. Yani domatesleri rendeleyip, sarımsak ilavesi yapıyoruz. Soteliyoruz ve mortadellanın üzerine ekliyoruz” dedi.
Demirel, mortadellanın unutulmaya yüz tutmuş bir yemek olduğunu belirterek, “Bizde burada bunların araştırmalarını yapıyoruz. Antakya çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir ve bizde o yüzden dokunmaya ve yemekleri bulmaya çalışıyoruz. Mortadellayı da bulduk ve menümüze ekledik” ifadelerine yer verdi.
Gastronomi Evi’nde mortadella yemeğinin ilk defa tadına bakan Gamze Karaali ise “Çok beğendim. Çok güzel bir lezzet. Yöresel yemek olduğunu burada öğrendim. Daha önce başka bir yerde tatmadım ve ilk defa burada tattım. Sosunu ve etini çok beğendim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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