Hatay’da maske takma zorunluluğu getirildi

Hatay’da, korona virüs nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildi.

Hatay Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Valilik tarafından alınan ek tedbirler kapsamında, bugünden itibaren ikinci bir karara kadar il genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takmalarına, yapılacak kontrollerde belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verilmesine karar verildiği belirtildi.

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