Amanoslar'da orman yangını



Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda, farklı birkaç noktada yangın çıktı.

Serinyol Mahallesi´nde Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü´ne yakın bölgedeki ormanlık alanda, 4-5 ayrı noktada, henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangına 4 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz, 2 dozer ve 10 su tankı ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 4-5 ayrı noktada başlayan ve 10 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, şimdilik yerleşim alanları için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-07-30 15:28:59



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