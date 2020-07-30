Amanoslar'da orman yangını

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda, farklı birkaç noktada yangın çıktı.
Serinyol Mahallesi´nde Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü´ne yakın bölgedeki ormanlık alanda, 4-5 ayrı noktada, henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangına 4 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz, 2 dozer ve 10 su tankı ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 4-5 ayrı noktada başlayan ve 10 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, şimdilik yerleşim alanları için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-07-30 15:28:59
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