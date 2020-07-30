Bamya tarlasına kenevir ekmiş

GÜNCELLEME - Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bamya ekili tarlada Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğün ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, N.M. isimli şahsın bamya ekili bahçesine operasyon düzenlendi. Bahçede yapılan aramada boyları 2030 santim arasında değişen 17 kök dişi Hint keneviri ele geçirilirken N.M. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.