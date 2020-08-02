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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denize giren baba boğuldu oğlu kurtarıldı

İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde baba ile oğlu serinlemek için denize girdi. Rip akıntısına kapılan baba boğularak hayatını kaybederken oğlu son anda kurtarıldı.

Denize giren baba boğuldu oğlu kurtarıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde baba ile oğlu serinlemek için denize girdi. Rip akıntısına kapılan baba boğularak hayatını kaybederken oğlu son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay; ilçeye bağlı Dörttaş mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hakan Mercimek (37) ile oğlu Y. C. Mercimek (12) bir süre sonra Rip akıntısına kapılarak sürüklenmeye başladı.
Dalgalar arasında 2 kişinin zor anlar yaşadığını gören sahildeki vatandaşlar şahıslara yardım etmek için seferber oldular. Sağlık ve polis ekiplerinden de yardım isteyen vatandaşlar boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlunu dalgalar arasından kurtardılar.
Kıyıya çıkartılan baba ve oğlunu suni teneffüs ve kalp masajı yapılmasının ardın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Hakan Mercimek hayata döndürülemezken, 12 yaşındaki oğlu tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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